Motorcoureur Gonçalves pakt dagprijs

RIO CUARTO - De Portugese motorcoureur Paulo Gonçalves heeft vrijdag de elfde en voorlaatste etappe in de Dakar Rally op zijn naam geschreven. De Honda-rijder legde de twee klassementsproeven over een totale lengte van 288 kilometer het snelste af, in 3 uur, 18 minuten en 47 seconden. De karavaan moest tussen startplaats San Juan en finishplek Rio Cuarto liefst 759 kilometer overbruggen. Voor Gonçalves was het pas zijn tweede dagzege in elf deelnames aan de befaamde woestijnrally.

Door ANP - 13-1-2017, 20:45 (Update 13-1-2017, 20:45)

Zijn Spaanse ploeggenoot Joan Barreda Bort, de winnaar van de derde, achtste en tiende etappe, eindigde vrijdag op 1.09 minuten als tweede. De Fransman Adrien van Beveren belandde op zijn Yamaha op de derde plek, op 2.38 minuten van de winnaar.

De Britse klassementsleider Sam Sunderland (KTM) kwam als vijfde binnen met een achterstand van 7.25 minuten op Gonçalves. Met een veilige marge van ruim een half uur op nummer twee Matthias Walkner uit Oostenrijk, die eveneens op een KTM-machine rijdt, kan de 27-jarige Sunderland de eindzege zaterdag in de slotetappe naar Buenos Aires nauwelijks nog ontgaan.