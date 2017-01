Schulting op EK naar finale 1500 meter

TURIJN - Suzanne Schulting heeft zaterdag bij de Europese kampioenschappen shorttrack op overtuigende wijze de finale op de 1500 meter gehaald. De Nederlandse nam in haar halve finale in Turijn vier ronden voor het einde de leiding over en stond de koppositie niet meer af.

Door ANP - 14-1-2017, 14:32 (Update 14-1-2017, 14:32)

Yara van Kerkhof en Rianne de Vries eindigden in de andere halve eindstrijd respectievelijk als derde en vierde en liepen daarmee een finaleplek mis. De Oranje-rijdsters komen later op zaterdag in actie in de B-finale.