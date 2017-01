Schulting op EK vierde op 1500 meter

ANP Schulting op EK vierde op 1500 meter

TURIJN - Suzanne Schulting is bij de Europese kampioenschappen shorttrack in Turijn op de 1500 meter niet verder gekomen dan de vierde plaats. Het goud ging naar de Italiaanse Arianna Fontana. Sofia Prosvirnova uit Rusland eindigde als tweede en het brons ging naar de Italiaanse Lucia Peretti.

Door ANP - 14-1-2017, 14:32 (Update 14-1-2017, 15:31)

Schulting staat in Turijn ook in de finale van de 500 en 1000 meter. In de strijd om de Europese titel (over alle afstanden) gaat Fontana met 34 punten aan de leiding. Prosvirnova heeft er 21, Peretti dertien en Schulting acht.