Carlsen begint in Wijk aan Zee met remise

WIJK AAN ZEE - Wereldkampioen schaken Magnus Carlsen is zaterdag Tata Steel Chess in Wijk aan Zee begonnen met een remise. Na 33 zetten schudde hij zijn Amerikaanse tegenstander Wesley So de hand en kwam puntdeling overeen. Carlsen, die zijn titel verdedigt in het aansprekende Nederlandse toernooi, schoof met de zwarte stukken. So is de nummer vier van de wereldranglijst.

Door ANP - 14-1-2017, 15:56 (Update 14-1-2017, 15:56)

Carlsen is ook dit jaar weer de topfavoriet voor de eindzege in Wijk aan Zee. Hij won het toernooi al vijf keer. De Noor weerstond eind vorig jaar met succes zijn Russische uitdager Sergej Karjakin in een tweekamp om de wereldtitel. Karjakin is ook aanwezig in Wijk aan Zee.