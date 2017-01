De Rooy heeft vrede met derde plek

BUENOS AIRES - Een derde eindzege in de Dakar Rally zat er niet in voor Gerard de Rooy. De Brabantse trucker kende in de grotendeels verregende editie van de woestijnrally te veel tegenslag. Lekke banden, een navigatiefout, wat stofwolken en een gekneusde rib zorgden ervoor dat de winnaar van 2012 en 2016 genoegen moest nemen met de derde plaats. De eindwinst was voor de Rus Edoeard Nikolajev, die zaterdag ook de twaalfde en laatste etappe won.

14-1-2017

De Rooy had er uiteindelijk vrede mee. ,,Het doel was sowieso een podiumplaats. Dat is gelukt. We hebben één slechte dag gehad en dat is niemand kwalijk te nemen'', aldus de transportondernemer uit Son.

De rally door Zuid-Amerika verliep dit jaar bijzonder chaotisch. Zware regenval in Bolivia gooide het koersverloop compleet in de war. De wegen door het Boliviaanse berggebied waren zo onbegaanbaar geworden, dat de organisatie van Dakar tot twee keer toe een etappe moest schrappen en een aantal keren ook koos voor het inkorten van de klassementsproeven.

Voortvarend

De Rooy begon nog voortvarend aan de rally. Hij greep de macht na de zege in de vijfde etappe. In etappe acht wierp een lekke band hem terug en raakte hij de leiding in het klassement kwijt. In de tiende etappe ging het goed mis. De Rooy verdwaalde in de proef van Chilecito naar San Juan, reed banden lek en kneusde een rib doordat in zijn Iveco-truck zulke grote klappen maakte op het hobbelige terrein. Hij raakte in de rit 24 minuten achterop.

De Rooy baalde dat de negende etappe, de koninginnenrit van Dakar in de duinen van Belèn, niet doorging. ,,Dat was heel spijtig. Daar had het moeten gebeuren'', zei hij. Door alle afgelastingen en inkortingen bleven er voor de truckers maar 2200 wedstrijdkilometers over. ,,Dat is niet veel'', vond De Rooy.