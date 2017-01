Derde marathonzege Schouten

ALKMAAR - Simon Schouten heeft zaterdag in Alkmaar zijn derde zege van het seizoen behaald in de KPN Marathon Cup. De stayer uit Andijk was in de tiende wedstrijd Niels Mesu en Sjoerd den Hertog te snel af in een spannende eindsprint. Mats Stoltenborg bleef leider in het klassement.

Door ANP - 15-1-2017, 0:01 (Update 15-1-2017, 0:01)

Bij de vrouwen zegevierde Francesca Lollobrigida. De Italiaanse klopte in de massasprint Irene Schouten en Elma de Vries, die leidster bleef in het algemeen klassement. Voor Lollobrigida was het dit seizoen alweer haar vijfde zege in de KPN Marathon Cup. Ze won ook al vier keer in de Vierdaagse.