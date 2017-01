Kerber niet met Duitsland in Fed Cup tegen VS

MELBOURNE - Tennisster Angelique Kerber heeft zich aan de vooravond van de Australian Open afgemeld voor het Fed Cup-team van Duitsland dat het in februari opneemt tegen de Verenigde Staten. De nummer één van de wereld ziet het niet zitten om voor dat duel in de kwartfinales van het landentoernooi naar Hawaï af te reizen. Een dag later begint het WTA-toernooi van Doha.

Door ANP - 15-1-2017, 11:03 (Update 15-1-2017, 11:03)

De titelverdedigster op de Australian Open gaf de stress die het reizen met zich meebrengt en de jetlag als reden op voor haar afzeggen. ,,Het is mij te extreem'', vertelde ze in Melbourne, daarbij aangevend dat de beslissing niet voor haar land uit te komen Kerber zwaar viel. Mocht Duitsland verliezen en in april een duel om klassebehoud moeten spelen dan beloofde ze erbij te zijn. De kwartfinales van de Fed Cup zijn op 11 en 12 februari. De Nederlandse tennissters nemen het dat weekeinde op tegen Wit-Rusland.