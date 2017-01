Knegt derde op EK, De Vries naast podium

TURIJN - Sjinkie Knegt is bij de Europese kampioenschappen shorttrack als derde geëindigd. De Nederlander werd in de superfinale onderuit geschaatst door landgenoot Dylan Hoogerwerf. Knegt haakte weer aan en wist in het klassement nog te stijgen van de vierde naar de derde plek.

Door ANP - 15-1-2017, 16:58 (Update 15-1-2017, 16:58)

Knegt, de Europees kampioen van 2015, kwam in de eindstand uit op 54 punten. De titel ging naar de Rus Semen Elistratov met 86 punten. Shaolin Sandor Liu uit Hongarije werd tweede met 71 punten.

Rianne de Vries eindigde in het klassement bij de vrouwen als vierde. De Nederlandse, die zaterdag verrassend de 500 meter op haar naam schreef, eindigde zondag in de superfinale op de laatste plaats, pakte wel wat bonuspunten, maar verspeelde haar derde plaats in de tussenstand.

Het goud ging naar de Italiaanse Arianna Fontana. De Russische vrouwen Sofia Prosvirnova en Ekaterina Konstantinova eindigden respectievelijk als tweede en derde.