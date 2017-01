Bottas bijna rond met Mercedes

BIRMINGHAM - De overgang van Valtteri Bottas in de Formule 1 naar kampioensteam Mercedes is bijna rond. Dat zei adjunct teambaas Claire Williams van de Britse renstal zondag in Birmingham. ,,Het gaat inderdaad alleen nog om punten en komma's'', zei ze.

Door ANP - 15-1-2017, 20:28 (Update 15-1-2017, 20:28)

Bij Mercedes kwam eind vorig jaar het stoeltje vrij van wereldkampioen Nico Rosberg, die onverwachts afscheid nam. De zoektocht kwam uit bij de Finse autocoureur Bottas, nadat duidelijk was dat de topcoureurs Sebastian Vettel (Ferrari), Fernando Alonso (McLaren) en Max Verstappen (Red Bull) hun teams dit jaar trouw blijven.

Williams is bereid Bottas af te staan, als er een waardige vervanger voor hem komt. Dat wordt zo goed als zeker de ervaren Braziliaan Felipe Massa. Die nam vorig jaar na de laatste grand prix in Abu Dhabi afscheid, maar heeft inmiddels aangegeven dat hij bereid is terug te keren bij het Britse raceteam.