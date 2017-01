Golfer Thomas schrijft historie op Hawaï

ANP Golfer Thomas schrijft historie op Hawaï

HONOLULU - Golfer Justin Thomas voelt zich bijzonder goed thuis op Hawaï. De 23-jarige Thomas schreef voor de tweede week op rij een toernooi op het Amerikaanse eiland op zijn naam, dit keer het Sony Open. De Amerikaan had slechts 253 slagen nodig voor zijn vier rondes over de baan in Honolulu, een record op de PGA Tour.

Door ANP - 16-1-2017, 7:54 (Update 16-1-2017, 7:54)

Thomas had vorige week op Hawaï ook al het Tournament of Champions gewonnen. Hij trok die lijn daarna moeiteloos door op het Sony Open, waar hij opende met een zeldzaam lage score van 59 slagen. Na rondes van 64, 65 en tot slot nog een keer 65 op zondag kwam Thomas uit op 253, liefst 27 slagen onder het baangemiddelde. Bij bleef de nummer twee, de Engelse golfer Justin Rose, zeven slagen voor. De Amerikaan Jordan Spieth gaf als nummer drie acht slagen toe op zijn ontketende landgenoot.

Thomas verbeterde het record van Tommy Armour III op de PGA Tour uit 2003, die toen het Texas Open won in 254 slagen. ,,Dit was een ongelooflijke week, onvergetelijk'', zei Thomas, die in twee weken op Hawaï bij elkaar zo'n 2,3 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar sloeg.