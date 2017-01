Leenstra slaat sprint over voor WK afstanden

HEERENVEEN - Schaatsster Marrit Leenstra heeft zich afgemeld voor de NK sprint van komend weekeinde in Thialf. De 27-jarige Friezin wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op de WK afstanden van volgende maand in Zuid-Korea. Ze slaat daarom het Nederlandse sprinttoernooi over, met als gevolg dat ze zich ook niet kan kwalificeren voor het WK sprint.

Door ANP - 16-1-2017, 8:15 (Update 16-1-2017, 8:15)

,,Ik vind het enorm jammer, maar de focus ligt dit seizoen op het WK afstanden. Dat is het hoofddoel ter voorbereiding op de Olympische Spelen van volgend jaar'', zei Leenstra maandag. ,,De resultaten zijn tot nu toe goed en het liefst schaats ik ieder weekeinde, maar om op het WK afstanden eveneens goed te presteren, wil ik me nu voorbereiden met een extra trainingsblok in Inzell.''

Leenstra eindigde eerder deze maand als vierde op het EK sprint. Jorien ter Mors verdiende daar als nummer twee een ticket voor het WK.