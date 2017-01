Titelverdedigster Kerber met moeite verder

MELBOURNE - Tennisster Angelique Kerber is haar jacht op titelprolongatie bij de Australian Open maandag begonnen met een moeizame overwinning. De Duitse nummer één van de wereld had in de eerste ronde aanvankelijk weinig te duchten van Lesia Tsoerenko uit Oekraïne, maar bracht zichzelf toch nog in de problemen nadat ze in de tweede set een matchpoint had laten liggen. Twee dagen voor haar 29e verjaardag trok Kerber de partij uiteindelijk door een sterke derde set wel naar zich toe: 6-2 5-7 6-2.

Door ANP - 16-1-2017, 11:39 (Update 16-1-2017, 11:39)

De Duitse treft in de volgende ronde haar 21-jarige landgenote Carina Witthöft, die Eri Hozumi uit Japan versloeg: 7-5 7-6 (6). Kerber veroverde vorig jaar in Melbourne haar eerste grandslamtitel. De Duitse won later in het jaar ook de US Open en loste Serena Williams af als aanvoerster van de wereldranglijst.