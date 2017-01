Zwemster Halsall stopt

LONDEN - De Britse zwemster Francesca Halsall heeft maandag een punt gezet achter haar carrière. De 26-jarige Engelse veroverde in 2010 de Europese titel op de 100 meter vrije slag, nadat ze een jaar eerder bij de WK tweede was geworden. Op het mondiale toernooi van 2013 greep Halsall brons op de 50 vrij, die toen werd gewonnen door Ranomi Kromowidjojo.

Door ANP - 16-1-2017, 12:21 (Update 16-1-2017, 12:21)

Op de Olympische Spelen van 2008 (Peking), 2012 (Londen) en 2016 (Rio de Janeiro) bleef de Britse buiten de medailles. In Rio was Halsall er wel heel dichtbij op de 50 vrij waar ze als vierde aantikte in de finale, slechts zes honderdsten achter de Deense winnares Pernille Blume.