ANP Van Gerwen treft Taylor in Ahoy

LONDEN - Darter Michael van Gerwen gaat op 16 maart in Ahoy de strijd aan met Phil Taylor. De regerend wereldkampioen en de zestienvoudig kampioen treffen elkaar tijdens de zevende avond van de Premier League Darts, de competitie waaraan tien topdarters meedoen. De organisatie maakte de indeling van de negen speelrondes maandag bekend.

Door ANP - 16-1-2017, 13:44 (Update 16-1-2017, 13:44)

De Premier League begint op 2 februari in Newcastle met een herhaling van de WK-finale tussen Van Gerwen en Gary Anderson. De 27-jarige Brabander onttroonde de Schot op 2 januari als wereldkampioen. Van Gerwen versloeg Anderson in de eindstrijd van het WK met 7-3.

Raymond van Barneveld treft in Newcastle de Engelsman Adrian Lewis, Jelle Klaasen neemt het op tegen Peter Wright uit Schotland. In Ahoy staat Van Barneveld tegenover Anderson, Klaasen speelt dan tegen James Wade uit Engeland.

Na negen rondes vallen de onderste twee uit het klassement af. De overige acht strijden om vier plekken in de finaleronde in Londen, op 18 mei. Van Gerwen veroverde vorig jaar de hoofdprijs door Taylor in de finale te verslaan.