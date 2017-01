Ook Verbij ontbreekt bij NK sprint

HEERENVEEN - In navolging van Marrit Leenstra en Kjeld Nuis heeft schaatser Kai Verbij zich maandag afgemeld voor de NK sprint van komend weekeinde in Thialf. De Europees kampioen kiest een andere voorbereiding op de WK afstanden en WK sprint van volgende maand in respectievelijk Gangneung en Calgary, laat schaatskoepel iSkate maandag weten. Verbij is voor beide toernooien al geplaatst.

Door ANP - 16-1-2017, 18:14 (Update 16-1-2017, 18:14)

,,Ik wil mij volledig richten op die twee WK's. Daar hoort een trainingsblok bij dat niet bij het NK sprint past'', aldus Verbij. Of de 22-jarige schaatser voor een trainingskamp in het buitenland kiest is niet bekend.

Nuis reist met ploeggenoot Sven Kramer, die het NK allround aan zich voorbij laat gaan, naar een trainingskamp in het Italiaanse Collalbo.