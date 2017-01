De Kogel buiten schot

ANP De Kogel buiten schot

DEVENTER - Technisch manager Dennis Bekking van Go Ahead Eagles heeft aanvaller Leon de Kogel aangesproken op zijn verbale uitspattingen vrijdag na zijn wissel in de verloren thuiswedstrijd tegen AZ (1-3). De spits kreeg dinsdag echter geen sanctie opgelegd.

Door ANP - 17-1-2017, 22:05 (Update 17-1-2017, 22:05)

De Kogel, die dit seizoen nog niet heeft gescoord in de eredivisie, werd uitgefloten door een deel van het thuispubliek toen hij na ruim een uur naar de kant moest. ,,Schijtpubliek'', foeterde De Kogel (onder meer) duidelijk hoorbaar op televisie. Hij bood hiervoor na afloop uitgebreid zijn excuses aan.

,,Hij liet zich leiden door emotie'', lichtte Bekking toe. ,,Ook in ons gesprek toonde hij zich schuldbewust. We hebben er dan ook voor gekozen Leon niet te beboeten of schorsen. Het allerbelangrijkste is dat hij weer van waarde is voor Go Ahead Eagles, net als vorig seizoen.''

Trainer Hans de Koning nam het vrijdag al op voor De Kogel, die vorig seizoen 24 keer doel trof in de Jupiler League. ,,Leon heeft ons vorig jaar naar de eredivisie geschoten. Die moet je juist met applaus naar de kant halen.''