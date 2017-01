Cilic verrassend ten onder in Australië

ANP Cilic verrassend ten onder in Australië

MELBOURNE - Marin Cilic is woensdag in de tweede ronde van de Australian Open verrassend geklopt door de Brit Daniel Evans. De ongeplaatste Evans was in vier sets de baas over de Kroaat, de nummer zeven van de plaatsingslijst. Na drie uur spelen zegevierde Evans met 3-6 7-5 6-3 6-3.

Door ANP - 18-1-2017, 12:19 (Update 18-1-2017, 12:19)

Cilic begon voortvarend aan de partij en trok het initiatief direct naar zich toe. De mondiale nummer zeven zag Evans in de tweede set echter al snel terugkomen en moest de set zelfs aan hem afstaan. Daarna was de Brit op dreef en gaf zijn voorsprong in het derde en vierde bedrijf niet meer uit handen. De veertien aces en 55 winners konden Cilic niet redden, die ook maar liefst 69 onnodige fouten maakte.

Evans treft in de derde ronde de winnaar van het duel tussen Victor Estrella Burgos uit de Dominicaanse Republiek en thuisfavoriet Bernard Tomic.