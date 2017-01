Geen schaatsmarathon in Haaksbergen

HAAKSBERGEN - Het blijft vooralsnog deze winter bij één marathon op natuurijs. De schaatsbond KNSB heeft woensdag besloten dat er donderdag geen wedstrijd op de natuurijsbaan van Haaksbergen plaatsvindt. De dooi is ingetreden, waardoor nu al brokken ijs van de bodem loslaten.

,,En aangezien er voor komende nacht geen strenge vorst wordt verwacht, zal de situatie waarschijnlijk niet verbeteren. Met losse brokken ijs gaan we geen risico's nemen. Het spektakel in Noordlaren krijgt dus geen vervolg'', meldde een woordvoerder van de KNSB.

Andere ijsbanen hebben geen plannen voor een marathon, waardoor de wedstrijd van woensdagochtend in het Groningse Noordlaren voorlopig de enige van deze winter is. Simon Schouten won de marathon bij de mannen, Lisa van der Geest was de sterkste bij de vrouwen.

Te dun

Haaksbergen wilde dinsdagavond eigenlijk de eerste marathon van 2017 houden. Het ijs bleek toen echter te dun en daarmee ging de primeur voorbij aan de ijsclub IJSCH uit het Overijsselse dorp, dat in de winter van 2016 wel de eerste was.

De strijd om de organisatie van de eerste marathon op natuurijs leidt jaarlijks tot overwerk bij de ijsclubs, die met man en macht dag en nacht doorwerken een ijsvloer van de juiste dikte te kweken. Vanaf 2000 won Haaksbergen het vaakst, namelijk vijf keer. Het Drentse Veenoord viel vier keer de eer ten deel. Noordlaren was dit jaar voor de vierde keer de eerste.