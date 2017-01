Finaleronde Euro Hockey League in België

NIEUWEGEIN - De finaleronde van de Euro Hockey League zal begin juni in België worden afgewerkt. Het is de eerste keer dat de EHL dat land met de zogenoemde Final4 aandoet. Het sportcomplex van KHC Dragons in Brasschaat is gastheer van het afsluitende evenement, dat twee halve finales omvat en twee duels om de medailles.

Door ANP - 18-1-2017, 17:18 (Update 18-1-2017, 17:18)

De speeldata zijn 3 en 4 juni. De mannenploeg van Kampong is titelverdediger. De Utrechtse ploeg komt met Oranje-Rood en Amsterdam tijdens het paasweekeinde (14-17 april) in Eindhoven uit in de knock-outfase van de EHL. De vier winnaars van de kwartfinales plaatsen zich voor het eindtoernooi in België.