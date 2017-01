Zege volleyballers Draisma Dynamo

APELDOORN - De volleyballers van Draisma Dynamo uit Apeldoorn hebben woensdag de thuiswedstrijd in de achtste finales van de Europese Challenge Cup tot een goed einde gebracht. De ploeg van coach Bas Hellinga won in het Omnisport met 3-1 van de Engelse club IBB Polonia. De setstanden waren 25-20, 25-16, 27-29 en 25-17. De uitwedstrijd in Londen is op 1 februari.

18-1-2017

Wessel Anker was de beste man bij de club uit Apeldoorn. Hij verzamelde de meeste punten en stond zijn mannetje bij het blokkeren.