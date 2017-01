Enkelblessure Murray lijkt mee te vallen

MELBOURNE - Tennisser Andy Murray heeft donderdag een succesvolle trainingssessie afgewerkt, amper een halve dag nadat hij zijn rechterenkel verzwikte tijdens zijn partij in de tweede ronde van de Australian Open.

19-1-2017

De Britse nummer één van de plaatsingslijst was woensdag in de Rod Laver Arena in Melbourne op een ongelukkige manier onderuit gegaan in zijn gewonnen partij in drie sets tegen de Russische tiener Andrej Roeblev. Murray werd vervolgens behandeld op de baan. De 29-jarige nummer één van de wereld liet na afloop weten dat het gewricht een beetje geïrriteerd was, maar dat hij pas na een nacht slapen de ernst van de blessure kon inschatten.

Onder toeziend oog van enkele honderden fans trainde Murray op baan 17 op het eerste oog zonder hinder van de blessure. De Brit neemt het vrijdag in de derde ronde op tegen de Amerikaan Sam Querrey.