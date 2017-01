Luiten begint seizoen matig in Abu Dhabi

ABU DHABI - Golfer Joost Luiten is het nieuwe seizoen donderdag matig gestart bij de Abu Dhabi HSBC Championship. De 31-jarige Nederlander werkte de eerste ronde van het toernooi op de Europese Tour af in 72 slagen. Daarmee zat hij op het baangemiddelde (par). In het eerste deel van zijn ronde sloeg Luiten twee bogeys. Dat herstelde hij daarna met twee birdies. Het leverde hem echter een plek in de achterhoede op, gedeeld 67e.

Door ANP - 19-1-2017, 11:50 (Update 19-1-2017, 11:50)

De Zweed Henrik Stenson staat na de eerste dag aan de leiding. De 40-jarige winnaar van de Britse Open van vorig jaar sloeg in de Verenigde Arabische Emiraten acht birdies en gaf nergens wat toe. Hij eindigde op 64 slagen (-8) en heeft daarmee twee slagen voorsprong op het viertal Martin Kaymer, Oliver Fisher, Kiradech Aphibarnrat en Marc Warren.