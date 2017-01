Ter Mors trekt zich terug na winst

ANP Ter Mors trekt zich terug na winst

HEERENVEEN - Jorien ter Mors houdt de NK allround in Thialf al na één race voor gezien. Kort na haar zege op de 500 meter (38,59) trok de Twentse schaatsster zich wegens ziekte terug. Daardoor begint Linda de Vries, die als tweede eindigde (39,68), vrijdagmiddag als klassementsleider aan de 3000 meter.

Door ANP - 20-1-2017, 14:10 (Update 20-1-2017, 14:10)

Ter Mors gaf in Heerenveen de voorkeur aan de NK allround boven de NK sprint. De Nederlands kampioene op de 500 en 1000 meter had naar eigen zeggen een extra trainingsprikkel nodig.

Ter Mors was in december al een paar weken uitgeschakeld door ziekte. Ze miste daardoor de vierde wereldbeker in Heerenveen. Net op tijd was de tweevoudig wereldkampioene (1000 en 1500 meter) hersteld voor de NK afstanden eind vorige maand. Op het EK sprint twee weken geleden in Thialf eindigde ze als tweede.

Ter Mors is zeker van deelname aan de WK afstanden in Gangneug (9-12 februari) en van de WK sprint in Calgary (25-26 februari).