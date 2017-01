Nauta wint 3000 m, Joling leidt na eerste dag

HEERENVEEN - Yvonne Nauta heeft vrijdag bij de NK allround in Heerenveen de 3000 meter op haar naam geschreven. De 25-jarige schaatsster van het gewest Friesland zegevierde in een tijd van 4.06,54. Marije Joling eindigde als tweede (4.07,78) en Melissa Wijfje reed de derde tijd (4.08,37).

Door ANP - 20-1-2017, 15:24 (Update 20-1-2017, 15:24)

Na twee afstanden leidt Joling, die als derde uitkwam op de 500 meter in 39,98, in het tussenklassement. Linda de Vries, tweede op de 500 meter en vijfde op de 3000 meter, neemt de tweede plek in. Haar achterstand op Joling bedraagt slechts 0,11 seconde op de 1500 meter, die zaterdag op het programma staat. Nauta, die in 2014 de Nederlandse allroundtitel won, staat na de eerste dag op de derde plaats, op 1,55 seconden van de klassementsleidster.