Istomin heeft opnieuw langste adem

MELBOURNE - Denis Istomin blijft verbazen op de Australian Open. De Oezbeekse nummer 117 van de wereld bereikte zaterdag de vierde ronde dankzij een zege in vijf sets op de Spanjaard Pablo Carreno Busta: 6-4 4-6 6-4 4-6 6-2. Carreno Busta was de nummer 30 van de plaatsingslijst in Melbourne.

Door ANP - 21-1-2017, 10:09 (Update 21-1-2017, 10:09)

Istomin, met een wildcard in het eerste grandslamtoernooi van het jaar beland, was in de tweede ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van zesvoudig winnaar Novak Djokovic. Die partij ging eveneens over vijf sets en nam 4 uur en 48 minuten in beslag. Zaterdag was Istomin sneller klaar: in 3 uur en 27 minuten. In de volgende ronde wacht de winnaar van de partij tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Fransman Richard Gasquet.