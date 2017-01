Luiten blijft in achterhoede in Abu Dhabi

ABU DHABI - Joost Luiten is er niet in geslaagd zich te verbeteren in de derde ronde van de Abu Dhabi HSBC Championship. De 31-jarige Nederlander voltooide zijn ronde met zeventig slagen, twee onder het baangemiddelde. Met die score staat hij op een totaal van 212 slagen gedeeld 42e in het klassement.

Door ANP - 21-1-2017, 16:00 (Update 21-1-2017, 16:00)

Op het golftoernooi dat meetelt op de Europese Tour noteerde Luiten in zijn omloop twee bogeys, maar zette daar ook vier birdies tegenover. Een dag eerder kwam hij ook tot 70 slagen, waarmee hij als gedeeld 62e net door mocht naar de derde en vierde ronde.

De Brit Tyrrell Hatton heeft de leiding in het klassement overgenomen van de Duitser Martin Kaymer. De 25-jarige Engelse golfer voltooide zijn ronde in 68 slagen en staat nu op een totaal van 203, dertien slagen onder het baangemiddelde. Een groep van vijf golfers, onder wie Kaymer, volgen op -12 slagen.