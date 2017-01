Paris wint afdaling op Hahnenkamm

ANP Paris wint afdaling op Hahnenkamm

KITZBÜHEL - De Italiaanse skiër Dominik Paris heeft zaterdag de afdaling uit de Hahnenkamm Rennen gewonnen. Paris was de snelste in de afdaling om de wereldbeker op de befaamde en beruchte Streif-piste. Voor Paris was het na 2013 zijn tweede zege op de meest aansprekende afdaling uit de wereldbeker. Het podium werd verder bezet door twee Fransen. Valentin Giraud Moine werd op 0,21 seconde tweede, Johan Clarey was de al even verrassende nummer drie.

Door ANP - 21-1-2017, 16:16 (Update 21-1-2017, 16:16)

Paris verbeterde op de ijzige piste de tijd van zijn landgenoot Peter Fill, die op dat moment de snelste was en uiteindelijk vierde werd. Dat was geen verrassing, want Fill is de winnaar van 2016 in Kitzbühel. De Italiaan zag vervolgens dat topfavorieten als olympisch kampioen afdaling Matthias Mayer (8e) uit Oostenrijk, diens landgenoot Hannes Reichelt (9e) en de Italiaan Christof Innerhofer (17e) zich stukbeten op zijn tijd. De Noor Aleksander Aamodt Kilde die in de training de snelste was, kwam niet verder dan de 24e plaats. Zijn landgenoot Kjetil Jansrud eindigde zelfs als 36e.

De Zwitser Beat Feuz was hard op weg om de Italiaan van de eerste plek te verdrijven. Vlak voor de finish lag de 29-jarige Zwitser nog 0.70 van een seconden voor, maar hij ging in een van de laatste bochten hard onderuit en belandde in de netten. Paris heeft met de zege ook de leiding in de wereldbeker op de afdaling overgenomen van Aksel Lund Svindal. De Noor ontbrak in Kitzbühel omdat hij een knieoperatie heeft ondergaan.