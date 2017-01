Smeekens wint 500 meter in Thialf

HEERENVEEN - Jan Smeekens heeft zaterdag bij het NK sprint in Thialf de eerste 500 meter gewonnen. De 29-jarige schaatser van Team LottoNL-Jumbo zegevierde in 34,85 seconden. Ronald Mulder eindigde als tweede in 34,98. De dertigjarige Zwollenaar scheurde vlak voor zijn race nog uit zijn pak. De schade werd met tape provisorisch hersteld waarna hij alsnog een goede tijd wist te rijden. Dai Dai Ntab, Nederlands kampioen op de 500 meter, belandde met 35,08 op de derde plek.

Door ANP - 21-1-2017, 16:52 (Update 21-1-2017, 16:52)

Michel Mulder eindigde als vierde in 35,43. De oympisch kampioen wist zich dit seizoen niet te plaatsen voor de eerste vier wereldbekers, voor het EK sprint en voor de WK afstanden volgende maand in Zuid-Korea. Deelname aan het WK sprint eind februari in Calgary is voor hem de laatste kans om zijn seizoen te redden. Bij het NK sprint is nog één WK-ticket te verdienen.

Titelhouder Kai Verbij ontbreekt in Thialf. De Europees kampioen geeft dit weekeinde de voorkeur aan een extra trainingskamp. Hetzelfde geldt voor Kjeld Nuis, die als nummer twee van het EK sprint koos voor een trainingsstage in Collalbo.