Ronald Mulder blijft aan kop in Thialf

HEERENVEEN - Schaatser Ronald Mulder begint zondag als klassementsleider aan de tweede dag van het NK sprint in Thialf. De dertigjarige Zwollenaar hield zaterdag op de 1000 meter de eerste plek in de tussenstand vast. Hij reed op de kilometer de tweede tijd (1.10,01). Hein Otterspeer zette verreweg de beste tijd neer (1.09,44). Daarmee steeg de kampioen van 2015 van de achtste naar de derde plek in de algemene rangschikking.

Door ANP - 21-1-2017, 18:26 (Update 21-1-2017, 18:26)

Jan Smeekens, de winnaar van de 500 meter in 34,85, reed op de 1000 meter de achtste tijd (1.10,77). Hij staat tweede in het klassement. Smeekens moet zondag op de tweede 500 meter 0,25 goedmaken op Ronald Mulder. Otterspeer staat op 0,40 seconde van de koploper. ,,Mijn slechtste rit heb ik nu gehad'', doelde hij bij de NOS op zijn mislukte race op de 500 meter (35,66). ,,Hopelijk krijgen mijn concurrenten zo'n race op zondag.''

Michel Mulder staat na twee afstanden op de zevende plek, op bijna 1 seconde van zijn tweelingbroer. De olympisch kampioen kan daardoor het derde en laatste ticket voor de WK sprint eind februari in Calgary vrijwel vergeten.