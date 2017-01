Spurs wint topper van Cavaliers

CLEVELAND - De basketballers van San Antonio Spurs hebben in de Amerikaanse NBA de topper tegen Cleveland Cavaliers gewonnen. Het spannende duel eindigde in 118-115 na een verlenging. Kawhi Leonard vertolkte een hoofdrol voor de Spurs met liefst 41 punten. Bij de Cavaliers waren LeBron James en Kyrie Irving de topschutters met ieder 29 punten.

Nadat beide ploegen na vier kwarten nog steeds in evenwicht waren, moest een verlenging de beslissing brengen. De thuisploeg had in die extra speelminuten volop kansen het alsnog af te maken, maar toen Kevin Love een driepunter miste voor Cleveland, kreeg Leonard de kans het af te maken voor San Antonio. Dat deed hij met een stijlvolle dunk.