ANP Nieuwenhuis wint wereldbeker bij beloften

HOOGERHEIDE - Veldrijder Joris Nieuwenhuis heeft zich zondag verzekerd van de eindzege in de wereldbeker voor beloften. De renner van Team Sunweb won in Hoogerheide de laatste cross uit de wereldbekercyclus. Het was zijn vierde zege in de zes crossen die meetellen voor het klassement. Nieuwenhuis geldt ook als favoriet voor de wereldtitel bij de renners tot 23 jaar, waar volgende week in Luxemburg om wordt gestreden.

Door ANP - 22-1-2017, 13:59 (Update 22-1-2017, 13:59)

Nieuwenhuis reed in Hoogerheide bij de GP Adrie van der Poel de laatste drie ronden met ruime voorsprong alleen voorop. ,,Een van mijn doelen was om het hele seizoen constant te presteren en dat is gelukt. Om de wereldbeker hier af te sluiten in Hoogerheide met een overwinning kan niet beter'', vertelde de renner uit Zelhem, die met vertrouwen uitkijkt naar het WK. ,,Het is mooi om de wereldbeker te winnen, maar het WK is een heel andere wedstrijd'', bleef Nieuwenhuis desondanks voorzichtig. ,,Het is niet te voorspellen hoe het verloopt.''