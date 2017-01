Eagle brengt Luiten nog in top 30

ANP Eagle brengt Luiten nog in top 30

ABU DHABI - Golfer Joost Luiten gold vooraf bij de bookmakers als een kanshebber op de eindzege in het Abu Dhabi Championship, maar de Nederlandse prof kwam de afgelopen vier dagen niet in de buurt van een topklassering. De Rotterdammer, die dit jaar zijn zinnen heeft gezet op een plek in de top dertig van de wereld, sloot zondag het toernooi uit de Europese Tour af met 70 slagen en eindigde daardoor op de 29e plaats met zes onder par.

Door ANP - 22-1-2017, 14:36 (Update 22-1-2017, 14:36)

De Engelsman Tommy Fleetwood pakte de titel en de hoofdprijs van 421.000 euro. Hij kwam na een ronde van 67 slagen uit op een totaal van 271, zeventien onder par. Dat was één slag minder dan de Spanjaard Pablo Larrazábal en de Amerikaan Dustin Johnson, die de tweede plaats deelden. Het was de tweede zege voor Fleetwood op de Tour na het Johnnie Walker Championship in 2013.

Luiten leek op weg naar een matige score in de slotronde, maar hij hield de schade beperkt met een eagle op de achttiende hole.