Ogier voor vijfde keer winnaar Monte Carlo

ANP Ogier voor vijfde keer winnaar Monte Carlo

MONTE CARLO - De Fransman Sébastien Ogier heeft in zijn Ford Fiësta zondag de 85e editie van de Rally van Monte Carlo gewonnen. De viervoudig wereldkampioen was voor de vijfde keer de beste in Monaco. Ogier hield de Fin Jari-Matti Latvala (Toyota) en zijn Estse teamgenoot Ott Tanak achter zich.

Door ANP - 22-1-2017, 15:27 (Update 22-1-2017, 15:27)

Ogier debuteerde in Monaco voor zijn nieuwe team M-Sport. Zaterdag nam hij de leiding over van de Belg Thierry Neuville, die te maken kreeg met mechanische problemen. Latvala bezorgde Toyota, na zeventien jaar terug in de rallysport, meteen een podiumplaats.

De volgende rally in de WK-cyclus is op 9 februari in Zweden.