ANP Eerste triomf Ronald Mulder op NK sprint

HEERENVEEN - Ronald Mulder heeft zondag voor de eerste keer in zijn loopbaan de Nederlandse titel op de sprintvierkamp veroverd. De dertigjarige Zwollenaar, vorig jaar tweede bij dit NK, won het schaatstoernooi in stijl. Hij zegevierde als klassementsleider op de afsluitende 1000 meter in een tijd van 1.09,14.

Door ANP - 22-1-2017, 17:44 (Update 22-1-2017, 18:23)

Jan Smeekens, zondag negende op de 1000 meter (1.10,94), pakte zilver in de eindstand. Pim Schipper veroverde brons, op een fractie van een seconde van nummer vier Dai Dai Ntab.

Ronald Mulder mag dankzij zijn triomf in Thialf deelnemen aan het WK sprint eind februari in Calgary. Europees kampioen Kai Verbij en nummer twee Kjeld Nuis, beiden afwezig in Heerenveen, plaatsten zich al eerder voor dat toernooi.

Record

,,Dit voelt zó lekker'', sprak Ronald Mulder opgetogen bij de NOS. ,,Ik ben heel blij met mijn laatste 1000 meter, met mijn eerste Nederlandse titel en met mijn WK-ticket. In Calgary kan ik in elk geval twee keer een 500 meter rijden op een heel snelle baan. Misschien zit er dan zelfs een Nederlands record in.''

De nieuwe kampioen trok zaterdag vlak voor de start op de eerste 500 meter nog de rits kapot van zijn schaatspak. Dankzij snelle hulp van een NOS-medewerker, die hem een rol plaktape gaf, kon Mulder alsnog zijn race rijden, en nog snel ook (tweede in 34,98). ,,Ik had toen even moeite om rustig te blijven en focus te houden. Maar dat lukte me toch'', glimlachte Mulder, die zondag na zijn eindzege de rol plakband als aandenken mee naar huis mocht nemen.

Contrast

Het bemoedigende optreden dit seizoen van Ronald Mulder, die zich eerder al plaatste voor de WK afstanden (500 en 1000 meter), staat in schril contrast met de sportieve crisis bij zijn tweelingbroer Michel. Voor de olympisch kampioen op de 500 meter, tevens derde bij Sotsji 2014 op de 1000 meter, is het seizoen vrijwel voorbij. De tweevoudige wereldkampioen kwam in Thialf niet verder dan de zesde plaats in de eindstand.

Voor het komende jaar heeft Michel Mulder de moed nog niet opgegeven. Ook hoopt hij binnen afzienbare tijd alsnog een hoofdsponsor voor zijn Team Victorie te kunnen begroeten.