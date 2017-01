Serena Williams door naar kwartfinales

MELBOURNE - Serena Williams heeft de kwartfinales van de Australian Open bereikt. Ze versloeg de Tsjechische Barbora Strycova in twee sets.

Door ANP - 23-1-2017, 4:10 (Update 23-1-2017, 4:10)

Williams, zesvoudig winnaar van de Australian Open, had in de hitte geen makkelijke tegenstander aan de als zestiende geplaatste Strycova. Zij wist de opslag van Williams in de eerste set drie keer te breken. Liefst zeven setpunten werkte Strycová weg, bij het achtste setpoint sloeg Williams toe. Met 7-5 6-4 won de Amerikaanse het duel uiteindelijk.

In de volgende ronde moet de als tweede geplaatste Williams het opnemen tegen Johanna Konta of Yekaterina Makarowa.