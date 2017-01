Pliskova als laatste naar kwartfinales

MELBOURNE - De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova heeft zich maandag als achtste en laatste geplaatst voor de kwartfinales op de Australian Open. De nummer vijf van de plaatsingslijst was in haar partij uit de vierde ronde in twee sets de baas over de Australische Daria Gavrilova: 6-3 6-3.

Door ANP - 23-1-2017, 10:32 (Update 23-1-2017, 10:32)

In de strijd om een plaats bij de laatste vier treft de 24-jarige Pliskova woensdag de tien jaar oudere Kroatische Mirjana Lucic-Baroni. De Tsjechische was in Melbourne nog nooit verder gekomen dan de derde ronde. Eerder dit jaar won ze al het WTA-toernooi van Brisbane. Afgelopen najaar verloor Pliskova in de finale van de US Open van de Duitse Angelique Kerber.