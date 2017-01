Raonic voldoet wel aan verwachtingen

MELBOURNE - Milos Raonic heeft maandag de kwartfinales bereikt op de Australian Open. De Canadese tennisser, tegenwoordig begeleid door Richard Krajicek, rekende in zijn partij uit de vierde ronde in vier sets af met de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 7-6 (6) 3-6 6-4 6-1.

Door ANP - 23-1-2017, 11:16 (Update 23-1-2017, 11:16)

Raonic is de hoogst geplaatste speler die nog actief is in Melbourne. De Brit Andy Murray, de nummer één van de plaatsingslijst, vloog er in de vierde ronde uit. Ook titelverdediger Novak Djokovic, als tweede gerangschikt, voldeed niet aan de verwachtingen. De Serviër werd al in de tweede ronde uitgeschakeld. De als derde geplaatste Raonic neemt het in de kwartfinales op tegen de Spanjaard Rafael Nadal of de Fransman Gaël Monfils.