Geblesseerde De Jong mee naar WK veldrijden

ANP Geblesseerde De Jong mee naar WK veldrijden

NIEUWEGEIN - Thalita de Jong is door bondscoach Gerben de Knegt geselecteerd voor het WK veldrijden, dat komend weekeinde in Luxemburg wordt gehouden. De titelverdedigster uit Ossendrecht blesseerde zich zondag bij een val in de GP Adrie van der Poel aan haar rechterknie. ,,Thalita reist met ons mee naar Luxemburg. We hopen dat ze kan starten, maar de beslissing daarover nemen we pas aan het einde van de week'', meldde De Knegt maandag.

Door ANP - 23-1-2017, 11:49 (Update 23-1-2017, 11:49)

De vrouwenploeg bestaat verder uit topfavoriete Marianne Vos, wereldbekerwinnares Sophie de Boer, Maud Kaptheijns en Lucinda Brand. Bij de mannen is Mathieu van der Poel de grote favoriet voor de wereldtitel. Lars van der Haar, zondag winnaar in Hoogerheide, Corné van Kessel, David van der Poel, Stan Godrie en Lars Boom zijn de andere geselecteerden voor de titelstrijd in Bieles. Ook bij de beloften heeft De Knegt met Joris Nieuwenhuis een kandidaat-wereldkampioen.