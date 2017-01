Ecclestone weg als baas van de Formule 1

BERLIJN - Bernie Ecclestone is niet langer de baas van de Formule 1. De 86-jarige Brit wordt vervangen door Chase Carey, meldt mediagigant Liberty Media, sinds kort de nieuwe eigenaar van de Formule 1.

Door ANP - 23-1-2017, 20:20 (Update 23-1-2017, 22:42)

Ecclestone had veertig jaar de leiding in de koningsklasse van de autosport. ,,Ik ben trots op wat ik in die periode allemaal heb opgebouwd. Ik weet zeker dat Chase een waardig opvolger is en op een manier werkt die de sport ten goede komt'', wordt Ecclestone in een verklaring geciteerd. Tegen het Duitse 'Auto, motor und sport', dat het vertrek maandag al eerder meldde, liet Ecclestone zich op een andere manier uit. ,,Ik leid de boel niet meer, ik ben weggestuurd. Het is officieel. Chase Carey zal mijn plek overnemen.''

Vanwege zijn ervaring en verdiensten voor de sport, werd Ecclestone wel het aanbod gedaan om bij het Formule 1 betrokken te blijven als erevoorzitter. ,,Dat is een Amerikaanse uitdrukking, denk ik. Een kunstmatige erevoorzitter. Ik weet zelf niet eens wat het betekent'', liet Ecclestone blijken daar geen interesse in te hebben. ,,Hoe dan ook ga ik het heel wat rustiger krijgen. Misschien bezoek ik af en toe nog een Grand Prix, ik heb nog veel vrienden in de Formule 1. En ik heb nog wel genoeg geld om een ticket voor een race te kunnen betalen. Of ik bij de internationale automobielfederatie blijf, weet ik nog niet. Dat moet ik met voorzitter Jean Todt bespreken.''