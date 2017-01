Hockeyvrouwen gelijk tegen Spanje

SAN FERNANDO - De Nederlandse hockeysters hebben maandag in een oefeninterland tegen Spanje met 1-1 gelijkgespeeld. De Oranjevrouwen van bondscoach Alyson Annan maakten in de slotfase van het duel een 1-0 achterstand goed. Uit een strafcorner maakte Caia van Maasakker vlak voor tijd de gelijkmaker. Berta Bonastre had de Spaanse dames eerder uit een strafcorner op voorsprong gezet.

Door ANP - 23-1-2017, 20:55 (Update 23-1-2017, 20:55)

De hockeyvrouwen werken in het zuiden van Spanje een trainingsstage van twee weken af. Daarin nemen ze het vier keer op tegen het team van Spanje. Twee eerdere oefenwedstrijden eindigden vorige week in 6-1 en 5-1 voor Oranje.