ANP Koplopers Warriors en Cavaliers verliezen

MIAMI - De koplopers in de oostelijke en westelijke divisie van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA hebben maandag allebei een nederlaag moeten incasseren. Golden State Warriors liet zich verrassen door het laag geklasseerde Miami Heat (105-102) en titelverdediger Cleveland Cavaliers ging onderuit bij New Orleans Pelicans (124-122).

Door ANP - 24-1-2017, 8:12 (Update 24-1-2017, 8:12)

Voor de Cavaliers betekende dat al de vijfde verliesbeurt in de laatste zeven wedstrijden, de dertiende in totaal dit seizoen. Met dertig overwinningen gaat de formatie van superster LeBron James nog wel aan kop in de Eastern Conference. Golden State Warriors ging pas voor de zevende keer dit seizoen onderuit. De verliezend NBA-finalist van afgelopen seizoen voert de ranglijst in het westen aan met 38 zeges.