Brawn in topfunctie terug in Formule 1

LONDEN - Ross Brawn keert in een belangrijke functie terug in de Formule 1. De 62-jarige Brit gaat onder de nieuwe topman Chase Carey, de opvolger van Bernie Ecclestone, aan de slag als technisch directeur. Sean Bratches wordt commercieel directeur van de Formule 1, dat sinds kort eigendom is van mediagigant Liberty Media.

Door ANP - 24-1-2017, 9:20 (Update 24-1-2017, 9:20)

,,Fantastisch om weer terug te keren in deze wereld'', zei Brawn. ,,De afgelopen maanden heb ik al heel wat gesprekken gevoerd met de mensen van Liberty Media. Ik kijk er naar uit om samen met Chase, Sean en de Formule 1-teams deze sport verder te ontwikkelen. Samen met de teams en de promotors krijgen we een unieke kans om er een betere Formule 1 van te maken, vooral voor de fans.''