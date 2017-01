Britse tennissers zonder Murray in Daviscup

LONDEN - Tennisser Andy Murray ontbreekt in de Britse ploeg voor de confrontatie met Canada in de eerste ronde van de Daviscup. De nummer één van de wereld heeft tijd nodig om de teleurstelling te verwerken die hij overhield aan zijn vroegtijdige aftocht bij de Australian Open. Murray werd zondag al in de vierde ronde uitgeschakeld.

Door ANP - 24-1-2017, 10:37 (Update 24-1-2017, 10:37)

Teamcaptain Leon Smith maakte dinsdag bekend dat zijn selectie bestaat uit Kyle Edmund, Dan Evans, Dominic Inglot en dubbelspecialist Jamie Murray, de broer van Andy. Toch houdt Smith de deur open voor de aanvoerder van de wereldranglijst. ,,We blijven de komende dagen met Andy in gesprek. Als hij besluit toch graag mee te willen doen, kunnen we uiteraard nog aanpassingen doen.''

Groot-Brittannië en Canada, met kopman Milos Raonic, treffen elkaar van 3 tot en met 5 februari in Ottawa. Murray leidde de Britten in 2015 naar winst van de Daviscup.