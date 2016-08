Thierry Henry assistent-coach Belgisch elftal

ANP Thierry Henry assistent-coach Belgisch elftal

BRUSSEL - Thierry Henry gaat als assistent-coach aan de slag bij het Belgische nationale elftal. De Franse oud-voetballer zal bondscoach Roberto Martinez bijstaan. Ook de Engelsman Graeme Jones en de voormalig Spaanse doelman Inaki Bergara, landgenoot van Martinez, worden aan de technisch staf toegevoegd.

Door ANP - 26-8-2016, 12:51 (Update 26-8-2016, 12:55)

De 39-jarige Henry speelde bijna zijn hele carrière bij Arsenal. Hij stond van 1999 tot 2007 onder contract bij de Engelse club. Ook kwam hij uit voor AS Monaco, FC Barcelona en NY Red Bulls.

Martinez is blij met de aanstelling van Henry. ,,Hij is iemand die de mentaliteit kan bijbrengen om een droom na te jagen. Dat heeft hij met zijn land gedaan in het verleden'', zei Martinez. Het was volgens de bondscoach niet moeilijk om Henry te overtuigen met hem samen te gaan werken. ,,Iedereen weet dat er veel talent zit in België. Hij was meteen bereid om mee te helpen, om zijn ervaring door te geven en het talent van de spelers te ontwikkelen''.