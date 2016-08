Chaos rond nieuwe start van Oranje

ZEIST - Vlak voor een nieuwe start in de WK-kwalificatie heeft de KNVB de organisatie rond het vlaggenschip van het nationale voetbal allesbehalve op orde. Op weg naar het belangrijke uitduel met Zweden (6 september) mist bondscoach Danny Blind nog een tweede assistent bij Oranje. Tot zijn grote spijt moet de ervaren teammanager Hans Jorritsma aan het einde van het jaar vertrekken.

Dick Advocaat nam na drie oefeninterlands alweer afscheid als assistent omdat hij aan de slag kon als hoofdtrainer van Fenerbahçe. Hij maakte gebruik van een clausule in zijn contract waarmee de KNVB akkoord was gegaan. Zijn beoogde opvolger Ruud Gullit haakte af omdat hij niet meer op ieder moment mocht vertrekken. De oud-topvoetballer wilde ook de garantie dat hij zou doorschuiven bij een vertrek van Blind of zijn eerste assistent Marco van Basten. Die garantie kreeg Blind juist weer wel toen hij assistent van Guus Hiddink werd.

Op het moment dat Advocaat en Blind hun contracten tekenden, was de KNVB nog op zoek naar een technisch directeur. Zij deden zaken met algemeen directeur Bert van Oostveen. Hans van Breukelen vertelde vrijdag waarom hij niet akkoord ging met de eisen van Gullit. ,,Dan krijg je dingen als met Advocaat. Dat wil ik niet'', benadrukte de kersverse technisch directeur van voetbalbond. ,,En we gaan ook niet beloven dat iemand automatisch doorschuift.''

Boos

Blind was naar eigen zeggen best wel boos toen Advocaat afhaakte. Voor de mislukte onderhandelingen met Gullit had hij meer begrip. ,,Dat kan gebeuren bij onderhandelingen. Na het duel met Zweden gaan we op zoek naar een tweede assistent. Meer kan ik er nu niet van maken.''

Blind baalde dat het op zijn eerste persconferentie na een gemist EK niet over voetbal ging. Vervolgens verklaarde de bondscoach zich tegenstander van het aanstaande vertrek van de ervaren teammanager Hans Jorritsma. ,,Die had ik er op een logistiek lastig WK in Rusland graag bij gehad. Dat heb ik de directie laten weten.''

Afscheid

Volgens Van Breukelen staat al twee jaar vast dat de 67-jarige Jorritsma afscheid neemt. ,,Er zou naar een opvolger worden gezocht en die zou worden ingewerkt. Dat is kennelijk niet gebeurd voor mijn tijd. Daar zijn we nu dus druk mee bezig. Daarom blijft Jorritsma nog een half jaar langer.''