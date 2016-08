Heracles verkoopt Gladon aan Wanderers

ALMELO - Paul Gladon zet zijn voetbalcarrière voort in Engeland. De 24-jarige aanvaller van Heracles, die in Almelo nog een contract had tot 2018, verhuist met onmiddellijke ingang naar Wolverhampton Wanderers, uitkomend op het tweede niveau (Championship). Gladon zal er een verbintenis voor drie jaar ondertekenen met een optie voor nog een extra seizoen. Hij wordt ploeggenoot van Ola John.

De spits kwam in de zomer van 2015 van Sparta Rotterdam naar Almelo. ,,We gunnen Paul deze mooie overstap van harte”, reageerde directeur Nico-Jan Hoogma op de transfer, waarmee naar verluidt anderhalf miljoen euro is gemoeid. ,,Hij heeft zich afgelopen seizoen achter Wout Weghorst prima ontwikkeld en was aan het einde van het seizoen en in de play-offs om Europees voetbal van groot belang. Bovendien is hij een goede prof en een prettige persoonlijkheid.''

Heracles nam onlangs Vincent Vermeij voor de punt van de aanval over van De Graafschap. ,,Maar uiteraard gaan we kijken of we een vervanger voor Gladon kunnen halen”, aldus Hoogma.