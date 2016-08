Jong PSV alleen koploper

ANP Jong PSV alleen koploper

EINDHOVEN - Jong PSV is na de vijfde speelronde in de eerste divisie in zijn eentje de koploper. De beloftenploeg uit Eindhoven verdiende vrijdagavond de drie punten door met 2-0 te winnen van Jong FC Utrecht. Matthias Verreth maakte kort na rust de de eerste goal voor Jong PSV, Pablo Rosario nam in de 77e minuut de tweede voor zijn rekening.

Door ANP - 26-8-2016, 22:17 (Update 26-8-2016, 22:17)

VVV-Venlo rukte op naar de tweede plaats, omdat Jong Ajax en FC Volendam hun eerste nederlaag van dit seizoen leden. VVV slaagde er in De Graafschap in Doetinchem met 2-0 te verslaan. Nils Röseler en Joey Sleegers waren trefzeker.

Jong Ajax ging in Waalwijk met 3-2 onderuit bij RKC, Volendam verloor in het eigen stadion met 1-0 van FC Emmen.