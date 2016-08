Eerste zege Olympique Marseille

ANP Eerste zege Olympique Marseille

MARSEILLE - Olympique Marseille heeft zijn eerste zege van het nieuwe seizoen binnen. De roemruchte Franse club, die aan de eerste twee duels een schamel punt overhield, versloeg vrijdagavond Lorient met 2-0. Rémy Cabella opende de score na een minuut of 20 en stelde Bafetimbi Gomis ver in de tweede helft in staat de eindstand te bepalen.

Door ANP - 26-8-2016, 22:48 (Update 26-8-2016, 22:48)

Karim Rekik had bij OM een basisplaats en speelde de hele wedstrijd in het Stade Vélodrome, waar ruim 26.000 toeschouwers zaten. Zijn ploeg nestelde zich door de winst in de middenmoot van Ligue 1. Lorient leed de derde nederlaag op rij en vreest nu al degradatievoetbal.