Ajax maakt werk van Ziyech

ENSCHEDE - Ajax maakt serieus werk van de komst van Hakim Ziyech. De club heeft zich zaterdag bij FC Twente gemeld voor de middenvelder.

Door ANP - 27-8-2016, 18:55 (Update 27-8-2016, 19:02)

Volgens de Telegraaf heeft Ajax een bod van 8 miljoen euro op Ziyech uitgebracht. FC Twente heeft een veel hoger transferbedrag in gedachten. Ziyech staat open voor een vertrek naar Amsterdam. Trainer Dick Advocaat wil de middenvelder graag naar Fenerbahçe halen.

De keuze van Ajax voor Ziyech is opmerkelijk. Directeur voetbalzaken Marc Overmars sloot onlangs de komst van Ziyech nog uit. ,,Als je een jongen als Ziyech haalt, leg je hem voor vier jaar vast", aldus Overmars.,,Dan weet je zeker dat je een of twee jonge jongens kunt afschrijven, dus kiezen we voor beleid. Ziyech is een fantastische speler, maar wij zullen hem niet halen."

Teleurstellende start

Trainer Peter Bosz is erg gecharmeerd van Ziyech. Maar hij constateerde vorige week nog dat Ajax over voldoende middenvelders beschikt. Mogelijk staat één van die middenvelders op dit moment op het punt bij Ajax te vertrekken, zodat er alsnog ruimte voor Ziyech is.

Ajax beleeft en teleurstellende start van het seizoen met een nederlaag tegen Willem II (2-1) en gelijkspel tegen Roda JC (1-1) in de ArenA. De club ging afgelopen woensdag pijnlijk onderuit bij FK Rostov (4-1) in de laatste voorronde van de Champions League.