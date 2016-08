Ziyech neemt in stijl afscheid van Twente

ENSCHEDE - Witte rook is er nog niet, maar Hakim Ziyech heeft vermoedelijk zijn laatste wedstrijd gespeeld voor FC Twente. Het werd tegen Sparta (3-1) een afscheid in stijl. Ziyech zelf maakte twee doelpunten. Ajax en de Turkse topclub Fenerbahçe hebben zich nadrukkelijk gemeld om de 23-jarige spelmaker in te lijven. Zijn vertrek uit Enschede lijkt slechts een kwestie van tijd. Trainer René Hake gaf de smaakmaker kort voor tijd, net nadat die een doodschop had overleefd, een verdiende publiekswissel.

Door ANP - 27-8-2016, 22:44 (Update 27-8-2016, 22:51)

FC Twente begon onder zijn bezielende leiding al meteen wervelend. Dat leverde binnen een kwartier de openingstreffer op. Enes Ünal bediende met het hoofd Ziyech, die Rick van Drongelen uitkapte en vervolgens doelman Roy Kortsmit geen schijn van kans gaf. Sparta bood daarna verdienstelijk tegenstand. Zakaria El Azzouzi verzuimde de gelijkmaker aan te tekenen.

Een kleine 10 minuten voor de rust verdubbelde FC Twente de marge. Yaw Yeboah schoot raak na een snel uitgevoerde counter. Tot ontsteltenis van geheel Sparta dat even daarvoor een strafschop claimde na een overtreding van Dejan Trajkovski op Loris Brogno. Scheidsrechter Reinold Wiedemeijer had geen boodschap aan alle Rotterdamse protesten.

Na de rust kreeg Sparta wel een penalty. Doelman Nick Marsman haalde Graig Goodwin onderuit. Brogno schoot onberispelijk raak. Kort daarna besliste Ziyech met zijn tweede doelpunt het duel in Twents voordeel.